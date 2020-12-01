مدارس المبرات في علي النهري لم تلتزم بقرار الاقفال.. والبلدية توضح

أعلنت بلدية علي النهري - قضاء زحلة في بيان، أنه "بعدما تناول بعض وسائل التواصل ما حصل اليوم مع مدارس المبرات في البلدة بطريقة مغايرة للواقع تماما، كان لا بد توضيح الحقيقة، وهي أنه بعد اجراء حملتين متقاربتين لفحوص كورونا في البلدة وتجاوز عدد الاصابات خلال 10 ايام ما يزيد عن 120 ما يؤشر إلى انتشار سريع وخطير للوباء، وبعد تواصل عدد من مدراء المدارس مع وزارة التربية والبلدية وابداء القلق من فتح المدارس، وبعد التواصل بين البلدية والوزارة والتوافق على اقفال المدارس اسبوعا آخر تفاديا للمحظور، أصدرت وزارة التربية قرارا يقضي بإقفال المدارس الرسمية والخاصة حتى مساء الأحد المقبل".





وأشارت الى أن "الوزارة أبلغتنا القرار بواسطة الواتسآب مساء، وبدورنا عممناه واتصلنا بمدراء المدارس الرسمية والخاصة في البلدة الذين أظهروا حساً عالياً بالمسؤولية وأبدوا استعداداً كاملاً للالتزام بمضمون القرار. وعندما اتصلنا بمديرة المبرات كان هاتفها مقفلا فأرسلنا لها القرار عبر الواتسآب مع رسالة صوتية شرحنا فيها واقع البلدة وتمنينا عليها الإلتزام به. وردت عبر الواتسآب انها ستفتح المدرسة غدا لوضع الترتيبات للاقفال، وأجبنا متمنين عليها الالتزام أسوة بجميع المدارس. وبعد أن استمرت عملية تبليغ الطلاب والمدرسين بوجوب الحضور، تواصلنا مع المحافظة ووزارة التربية وفصيلة الدرك في رياق وأبلغناهم إصرار إدارة المبرات على فتح المدرسة وإصرارنا على تنفيذ القرار".