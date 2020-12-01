العين على مؤتمر باريس لدعم لبنان.. هل ستستفيد الحكومة من المساعدات؟

أوضحت الصحافية اللبنانية رندا تقي الدين من فرنسا أن مؤتمر باريس يوم غد هو للمساعدات الانسانية غير المشروطة والتي ستقدم مباشرة إلى المحتاجين، اما المساعدات للدولة اللبنانية فهي مشروطة بتاليف الحكومة وتطبيق الاصلاحات.وأكدت، في حديث للـLBCI، أن نحو 50 دولة ومؤسسة ومنظمة ستشارك بمؤتمر الغد المفتوح لكل الجهات الراغبة بالمساعدة، نافية أن يكون هناك علاقة بين الحكومة والمؤتمر.