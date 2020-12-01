الجيش: زورق معاد خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 1/12/2020 ما بين الساعة 6.34 والساعة 12.20، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 370 متراً. و تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".