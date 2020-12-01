"قوى الأمن" تعمم صورة مفقود.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو:- يونس زعل الديري (مواليد عام 1944، سوري)الذي غادر صباح اليوم 1-12-2020 مكان إقامته في أحد فنادق رأس بيروت / شارع الحمرا، ولم يعد حتى تاريخه، علما أنه يعاني من مرض الزهايمر.