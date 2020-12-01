سلامة: سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق الجنائي





سلامة أضاف، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن "ودائع اللبنانيين موجودة، والدليل أنه لا مصرف أعلن إفلاسه"؛ وقال: "هذه الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط".



وأشار إلى أنه "علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين"، قائلاً: شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين". أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لبنان لديه إمكانية البقاء على الدعم لمدة شهرين.سلامة أضاف، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن "ودائع اللبنانيين موجودة، والدليل أنه لا مصرف أعلن إفلاسه"؛ وقال: "هذه الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والمصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط".وأشار إلى أنه "علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين"، قائلاً: شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين".

وعن التدقيق الجنائي لفت إلى أن "وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق، وتسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون"، قائلاً: "سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي، نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا، والمصرف فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية".