خضر يقفل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في 8 بلدات بقاعية

صدر عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبعد التنسيق مع وزارة التربية، قرار باستكمال التعلم عن بعد، بدون حضور التلاميذ، للمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في المدن والبلدات التالية: سهلات الماء، مراح العين، فيسان، تل مسعود، القصر، قنافذ، الكواخ، والحريقة، حتى مساء الاحد القادم، على أن ينظم مديرو المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة حضور أفراد الهيئة التعليمية والإدارية إلى المدارس والثانويات، اذا تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد من منازلهم، مع اتخاذ كافة الاجراءات الصحية".