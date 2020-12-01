في البداوي.. أطلق النار على أبيه وأرداه قتيلاً

أقدم المدعو "ج.ك" على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه أبيه "ي.ك" في منطقة البداوي خلف مدرسة الصبيان.أصيب على اثرها الأب "ي.ك" بعدة طلقات نارية في صدره وتوفي على الفور بحسب ما افاد مراسل شبكة طرابلس الاخبارية.ولم تعرف اسباب عملية القتل بعد وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة ملابسات الجريمة>