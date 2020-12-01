لبنان

ما جديد نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت؟

Lebanon 24
01-12-2020 | 23:31
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:


"رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
"رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)
"رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
"رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
"رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
"رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
"رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)
"رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
"رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
"رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
"رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
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