ما جديد نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت؟

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.







"رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

"رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)

"رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

"رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

"رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

"رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

"رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)

"رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

"رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

"رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

"رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة). وجاءت النتائج كالتالي:"رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)"رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)"رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)"رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)"رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)"رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)"رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)"رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)"رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)"رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)"رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).