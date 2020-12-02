لبنان

بلبلة لدى رجال الأعمال

Lebanon 24
02-12-2020 | 00:10
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أحدثت المعلومات عن اتجاه أميركي لفصل نظام لبنان المالي عن النظام المالي العالمي، بلبلة اضافية لدى المصرفيين ورجال المال والأعمال، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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