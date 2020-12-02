لبنان

الجيش والقوى الأمنية في جهوزية عالية

Lebanon 24
02-12-2020 | 00:45
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أكدت مصادر أمنية بارزة لـ"السياسة" أن "ظروف لبنان والمنطقة الدقيقة تحتم على القيادات والمسؤولين، اتخاذ إجراءات الحذر والحيطة، من مغبة أن تلجأ من الخلايا الإرهابية النائمة إلى استهدافها، أو القيام بأعمال أمنية تخل بالاستقرار العام"، لكنها لم تشر إلى تلقي الأجهزة الأمنية معلومات عن إمكانية عودة مسلسل الاغتيالات، “مع أن هذا الأمر لا يمكن إغفاله، في هكذا ظروف بالغة الحساسية.
وأكدت أن "الجيش والقوى الأمنية في حالة استنفار عالية الجهوزية، لمواجهة أي أعمال إجرامية وتخريبية من جانب الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر، واستغلال ظروف البلد لتحقيق أهدافها التخريبية والعدوانية"، بعدما كان وزير الداخلية الأسبق مروان شربل حذر من وقوع عمليات اغتيال، لإثارة فتنة بين اللبنانيين.
المصدر: السياسة الكويتية
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