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لبنان
نصائح لقيادات سياسية وروحية بوجوب الانتباه والحذر
Lebanon 24
02-12-2020
|
00:54
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علمت "السياسة" الكويتية أن "نصائح وجهت لقيادات سياسية وروحية، بوجوب الانتباه والحذر، واتخاذ إجراءات حماية غير عادية في هذه الظروف، لتمرير العاصفة بأقل قدر من الأضرار، وباعتبار أن الساحة اللبنانية لا زالت مستهدفة".
المصدر: السياسة الكويتبة
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