لبنان

نصائح لقيادات سياسية وروحية بوجوب الانتباه والحذر

Lebanon 24
02-12-2020 | 00:54
A-
A+
Doc-P-771092-637424673667625925.jpg
Doc-P-771092-637424673667625925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت "السياسة" الكويتية أن "نصائح وجهت لقيادات سياسية وروحية، بوجوب الانتباه والحذر، واتخاذ إجراءات حماية غير عادية في هذه الظروف، لتمرير العاصفة بأقل قدر من الأضرار، وباعتبار أن الساحة اللبنانية لا زالت مستهدفة".
المصدر: السياسة الكويتبة
مواضيع ذات صلة
سليمان لـ "الأنباء": تحييد لبنان ومعالجة السلاح أهم من شكل الحكومة ومسمياتها
lebanon 24
02/12/2020 08:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العين على مؤتمر باريس لدعم لبنان.. هل ستستفيد الحكومة من المساعدات؟
lebanon 24
02/12/2020 08:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بموضوع التأليف فإنّ الوضع اللبناني قابل للتصحيح لكن أيعقل أنه بعد شهر و10 أيام على تكليف رئيس للحكومة لم تبصر الحكومة النور بعد وفي الظروف الراهنة؟
lebanon 24
02/12/2020 08:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرزلي : سعد الحريري "لن يخرج ولن يحرج" وهناك صندوق للبنان بمليارات الدولارات عند تشكيل الحكومة (الجديد)
lebanon 24
02/12/2020 08:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:39 | 2020-12-02
08:33 | 2020-12-02
08:00 | 2020-12-02
07:49 | 2020-12-02
07:47 | 2020-12-02
07:06 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website