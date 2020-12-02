نصائح لقيادات سياسية وروحية بوجوب الانتباه والحذر

علمت "السياسة" الكويتية أن "نصائح وجهت لقيادات سياسية وروحية، بوجوب الانتباه والحذر، واتخاذ إجراءات حماية غير عادية في هذه الظروف، لتمرير العاصفة بأقل قدر من الأضرار، وباعتبار أن الساحة اللبنانية لا زالت مستهدفة".