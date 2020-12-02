لبنان

كلمة لماكرون اليوم ذات رسائل هادفة

Lebanon 24
02-12-2020 | 01:08
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اشارتان ايجابيتان من شأنهما ان تبلسما هموم اللبنانيين وجراحاتهم، في الشهر الاخير من عام الازمات والانهيارات:

1 - انعقاد مؤتمر باريس للمساعدات الانسانية للشعب اللبناني.

2 - اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امكانية المصرف على توفير الدعم للسلع الحيوية حتى مطلع شباط المقبل، خلافا للاجواء التي سادت من ان اجراءات قاسية ستتخذ فيما خص بداية وقف الدعم التدريجي عن السلع الحيوية.

وأشارت مصادر لبنانية مطلعة لـ "اللواء" الى ان "ما يمكن ان يخرج من المؤتمر هو انشاء "صندوق لمساعدة لبنان" في مجالات الدعم للشعب اللبناني، وليس الدعم المالي، الذي ينتظر تشكيل حكومة مهمة» منسجمة مع ما جاء في المبادرة الفرنسية".

وتوقّعت هذه المصادر ان "تتضمن كلمة ماكرون رسائل هادفة، وذات مؤشرات حول كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع الاوضاع في لبنان في ضوء ترنح عملية تأليف الحكومة الجديدة".
المصدر: اللواء
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