لبنان

تعزيزات في الجولان

Lebanon 24
02-12-2020 | 04:25
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يُنقل عن عائدين من دمشق، بأن التعزيزات العسكرية للنظام وحلفائه بمعظمها تتركّز في الجولان والقنيطرة وعلى امتداد الحدود اللبنانية ـ السورية.
 
المصدر: النهار
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