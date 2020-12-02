الإسم حسم؟

أبلغ أحد المرشحين لتولّي حقيبة الطاقة بأن إسمه حُسم، وقيل له أن مراسيم التأليف ستصدر خلال يومين، ولما أبلغ صديقاً له بهذه المعلومات، جبه بجواب "لا حكومة يا صديقي".