لبنان

تطبيع سوري

Lebanon 24
02-12-2020 | 04:30
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بدأ الحديث عن تطبيع سوري مع اسرائيل قبل موعد الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة في تموز في مقابل حصول النظام على مساحة مقتطعة من الجولان 
 
المصدر: النهار
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