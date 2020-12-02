لبنان

أحد القادة اللبنانيين حاول تحويل مبلغا من حسابه في الخارج الى لبنان.. هذا ما حصل

Lebanon 24
02-12-2020 | 06:27
A-
A+
Doc-P-771126-637424871748588643.jpg
Doc-P-771126-637424871748588643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وليد شقير في "نداء الوطن": يقول متصلون بالأوساط المصرفية اللبنانية والعربية والدولية بحكم أعمالهم وصلاتهم، إن العقوبات الأميركية المفروضة على الشخصيات المتعاونة مع "حزب الله"، أو تلك التي فرضت وستفرض على شخصيات أخرى تحت قانون "ماغنتسكي" بتهمة الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، تؤثر على سلوك المصارف المراسلة في الخارج أو تلك التي لنافذين لبنانيين أموال طائلة فيها، حيال لبنان.

وإذا كان معروفاً منذ سنوات بأن المصارف الكبرى في الخارج أخذت تضع قواعد متشددة على التحويلات من لبنان إلى معظم دول العالم، فتستعلم عن أسبابها ودوافعها وتشترط وثائق لتضمن بأنها ليست تبييضاً للأموال، فإن موجات العقوبات الأخيرة في السنة الماضية، دفعت بعض المصارف الكبرى إلى وضع قواعد جديدة على رغم أن بعضها لا يتلاءم مع القوانين العالمية، لأنها تفضل أخذ الحيطة والحذر للحؤول دون تعرضها بدورها لهذه العقوبات، بحجة تعاملها مع مَن هم على اللائحة حتى لو لم تكن أسماؤهم قد خرجت رسمياً بعد. ازداد الحذر بعد انتفاضة 17 تشرين ضد الطبقة السياسية الحاكمة، نظراً إلى أن الأزمة المالية اللبنانية التي استدعت رفع مطلب استعادة الأموال المنهوبة، وانكشاف الفجوة المالية الكبرى التي بحكم الفساد والهدر والسرقات من المبالغ التي كانت تستدينها الدولة، أو من المساعدات، وأفضت إلى تبخر أموال المودعين في المصارف، أجبرت تلك المصارف على تدابير قاسية حيال أموال بعض النافذين.

بعض هؤلاء يتحدث عن خيبة أحد القادة اللبنانيين حين حاول قبل بضعة أشهر تحويل مبلغ من حسابه في أحد أكبر المصارف الأوروبية، إلى حسابه في لبنان، إلا أن المصرف رفض الاستجابة لطلبه وحين حاول مراجعة إدارته عبر أحد مكاتب المحاماة الأوروبية مستعيناً ببنود قانونية لم تكن الاستجابة أفضل. لم يكترث المصرف إلى إمكان رفع دعوى ضده وبقي على قراره الامتناع عن التحويل.

يطال الحذر، على رغم أنه لا يشمل بيوتات المال والشخصيات اللبنانية من الأثرياء كافة، من تحريك أموال اللبنانيين أصحاب رؤوس الأموال الكبرى في بعض الحالات حتى من هم من غير السياسيين أحياناً. بعضهم رفضت مصارف في الخارج تحويل قيمة ضرائب أملاك عقارية عائدة لهم في دول أوروبية. وهناك حالات تشهد على التعامل بريبة مع فتح حسابات جديدة لمتمولين لبنانيين فيتم رفض زبائن ومودعين. وهناك حالات تفضل مصارف معينة إقفال حسابات للبنانيين فتحوها منذ بضع سنوات، سواء كانوا من المغتربين أو كانوا من الأغنياء الجدد، فيتم الإبقاء على حسابات مفتوحة لديها إذا كانت منذ عقود، ويتم رفضها إذا كانت فتحت بعد انتفاضة 17 تشرين. ولا يتسبب كل ذلك بصعوبة تحريك الأموال لأصحابها، بل يؤدي إلى إعاقة تحريك المصارف اللبنانية لهذه الأموال أحياناً. فبعض المصارف المراسلة سبق أن وقع في فخ دفع غرامات نتيجة قضايا قانونية رفعت ضدها وتفضل تجنب هذه الكأس مع لبنان. لم تعد الشروط المفروضة على الدولة اللبنانية والرقابة المطلوبة على إنفاقها سواء بحكومة من غير الحزبيين ومن الموثوقين بأنهم لن ينغمسوا بالفساد، أحد شروط المجتمع الدولي على المنظومة السياسية الحاكمة. بات القطاع الخاص الغربي يتهيأ لمزيد من العقوبات ضد بعض وجوه الطبقة السياسية، خصوصاً أنه بات معروفاً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقوم بإفراغ جواريرها من لائحة الأسماء التي ستشملها.
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:39 | 2020-12-02
08:33 | 2020-12-02
08:00 | 2020-12-02
07:49 | 2020-12-02
07:47 | 2020-12-02
07:06 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website