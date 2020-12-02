ملف الدعم.. حزبان متفقان؟

كان لافتاً أن رئيس حزب سياسي أعاد في مؤتمر صحافي عقده مضمون الطرح ذاته الذي تقدم به حزب سياسي آخر في ملف الدعم، دون أن يشير للأمر، بحسب أسرار "الأنباء".