لبنان

ملف الدعم.. حزبان متفقان؟

Lebanon 24
02-12-2020 | 06:26
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كان لافتاً أن رئيس حزب سياسي أعاد في مؤتمر صحافي عقده مضمون الطرح ذاته الذي تقدم به حزب سياسي آخر في ملف الدعم، دون أن يشير للأمر، بحسب أسرار "الأنباء". 
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