إجتماعات لدى كافة الأحزاب السياسية.. الوضع خطير

تحصل إجتماعات لدى كافة الأحزاب السياسية لبحث أي قرار يمكن أن يتخذ في شأن موضوع ذات بعد قومي على مستوى الأمن الغذائي، يشكل سقوطاً إضافياً لإمكانات التعافي، بحسب أسرار "الجمهورية".

