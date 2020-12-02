لبنان

زيارة شخصية غير مدنية إلى مرجعيتها الأساسية

Lebanon 24
02-12-2020 | 06:51
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علمت أوساط متابعة أن زيارة مرجع غير مدني إلى مرجعيته الأساسية حملت له كل الهواجس وأثمرت وعداً بزيارة لبنان، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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