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لبنان
انقطاع التواصل بين المعنيين مستمّر.. ولا تطور ملموس
Lebanon 24
02-12-2020
|
06:54
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قالت صحيفة "الجمهورية" ان لم يسجل أمس على جبهة تشكيل الحكومة أي تطور ملموس، حيث يستمر انقطاع التواصل بين المعنيين، في وقت اكدت مصادر مواكبة لهذا الاستحقاق الدستوري عدم وجود اي معطيات تشير الى تحرّك قريب للرئيس المكلف سعد الحريري في اتجاه تقديم تشكيلة او تشكيلات وزارية، حتى ولو زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الساعات الـ48 المقبلة.
المصدر: الجمهورية
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