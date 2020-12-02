إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في بدنايل الكورة

أعلنت بلدية بدنايل في بيان، "تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا"، مؤكدة أنهما "يلتزمان الحجر المنزلي من دون عوارض وبصحة جيدة".



وأشارت البلدية إلى أن "الفحوص التي أجرتها لمجموعة من المخالطين في القرية أتت جميعها سلبية"، "متمنية على المواطنين إلتزام التباعد الاجتماعي، والتقيد التام باجراءات السلامة العامة والمتخذة من قبل البلدية وخلية الأزمة، حفاظا على صحة الجميع".