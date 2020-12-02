"فتشوا عن باسيل".. علوش يكشف كواليس تأليف الحكومة

رأى القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش أن "الحكومة ليست قريبة".

وفي حديث مع "صوت لبنان"، قال علوش "كان هناك تفاؤل بعرض تشكيلة مكتملة من قبل الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية الا أن الخلافات لا زالت قائمة وحالت دون ذلك"، لافتا الى أن "السبب مرتبط بإعادة تعويم النائب جبران باسيل في الحكومة المقبلة بأي ثمن".

علوش أشار إلى ان "الزيارة ستحصل عاجلا أم آجلا الا أن الموعد لم يحدد بعد"، لافتا الى ان الحريري "ليس في وارد الدخول في بزار التسميات وأي شبهة على أي اسم في الحكومة ستؤدي الى فشلها واحباط تعاونها مع الجهات الدولية".