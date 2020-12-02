بيان عالي السقف.. البحرين ترحب بقرار لاتفيا وسلوفينيا تصنيف "حزب الله" "إرهابياً"

رحبت وزارة خارجية البحرين بقرار حكومتي جمهورية لاتفيا وجمهورية سلوفينيا تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدة أنها "خطوة مهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي".



وأشادت الوزارة في بيان بـ"جهود جمهوريتي لاتفيا وسلوفينيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة"، مؤكدة "ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله".