إقفال موقف الأونروا في صيدا احتجاجا على تقليص خدماتها

عمد عضو اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي وعدد من الناشطين إلى إقفال موقف "الاونروا" في صيدا صباحا، "في رسالة احتجاج على تقليص خدمات الأونروا وتوقيف المياومين عن العمل".



واعتبر الرفاعي هذه الخطوة "رسالة تحذيرية احتجاجا على الإهمال المتمادي من الاونروا في حق اللاجئين، من توقيف المياومين وبرامج الدعم التربوية وتراجع الخدمات الصحية"، مشيرا الى أن "هذا الأمر يمس بقضية اللاجئين وهو سياسي أكثر منه خدماتي بهدف إنهاء القضية".