تأجيل محادثات الترسيم.. الناطق باسم السفارة الأميركية في بيروت يوضح

فيما كان من المفترض أن تُعقد اليوم جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، أبلغت بيروت رسمياً بتأجيل الأمر إلى موعد لم يحدد بعد، وذلك بعدما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قبل يومين، إرجاء المفاوضات، موضحاً أن الوسيط الأميركي سيلتقي كلاً من الجانبين على حدة لاستيضاح وجهات النظر.

من جهته، كشف الناطق باسم السفارة الأميركية في بيروت كايسي بونفيلد أن الوسيط الأميركي جون دو روشيه رئيس وفد الولايات المتحدة المشارك في المفاوضات، سيواصل مهمة تسهيل المباحثات مع الطرفين من أجل التوصل إلى قرار طال انتظاره بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وفي حديث مع "العربية"، أوضح بونفيلد أن تحديد الإطار الزمني لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية قرار يعود أمر اتّخاذه بالكامل إلى "طرفي النزاع"، معلناً أن بلاده ما زالت ملتزمة بالوساطة التي تقودها في هذا المجال عبر تقديم التسهيلات الممكنة بناء على طلب الجانبين.

بدوره، اكتفى مصدر دبلوماسي بالقول إن عدم تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة غير مرتبط بالتطورات الإقليمية الساخنة في المنطقة، في إشارة إلى اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

واليوم، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، رئيس الوفد الأميركي الوسيط في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشر والسفيرة الاميركية دوروثي شيا، وبحث معهما في مسار التفاوض بعد التطورات الاخيرة.