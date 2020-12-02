ما علاقة اغتيال فخري زاده بتأجيل محادثات الترسيم؟

فيما كان من المفترض أن تُعقد اليوم جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، أبلغت بيروت رسمياً بتأجيل الأمر إلى موعد لم يحدد بعد، وذلك بعدما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قبل يومين، إرجاء المفاوضات، موضحاً أن الوسيط الأميركي سيلتقي كلاً من الجانبين على حدة لاستيضاح وجهات النظر.وفتح التأجيل الباب واسعاً أمام التساؤلات عن الأسباب، فيما إذا كانت تقنية بحتة أم أن هناك أسبابا سياسية مخفية لها أبعاد كبيرة تؤشر إلى انتقال الملف من مرحلة إلى أخرى، متأثراً بالوتيرة التصاعدية للعقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية من جهة، وبنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية من جهة ثانية، وكذلك بالمستجدات الإقليمية كلّها، لا سيما على الخط الأميركي - الإيراني بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده من جهة ثالثة.وفي وقت اكتفى مصدر دبلوماسي في حديث مع "العربية" بالقول إن عدم تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة غير مرتبط بالتطورات الإقليمية الساخنة، في المنطقة، اعتبر مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات، العميد الركن خالد حماده أنّ ما يجري في المنطقة، تحديداً بعد مقتل العالم النووي الإيراني يقف وراء الطلب الإسرائيلي بإرجاء مفاوضات الترسيم من دون تحديد موعد.ونوّه حماده أنه وبسبب هذا التطور في الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني، رفعت دولة الاحتلال حالة التأهب تحسّباً لأي ردّ إيراني، مستشهداً بطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي لم تغادر الأجواء اللبنانية في الساعات الماضية.وأشار إلى أن "إسرائيل" طلبت تأجيل المفاوضات ربما خوفاً من "تعرّض مركز الأمم المتحدة الذي يستضيف المباحثات في الناقورة جنوب لبنان لاستهداف من قبل حزب الله"، على حدّ ما قاله.الترسيم جزء من الصراعإلا أن العميد حمادة اعتبر أن مفاوضات ترسيم الحدود بالنسبة لإسرائيل جزء من الصراع المفتوح مع إيران، وبالتالي لا يُمكن فصله عن التطورات القائمة في المنطقة، داعياً إلى انتظار الموقف الأميركي من القرار الإسرائيلي بعدم حضور جلسة المفاوضات، وعليه نكون أمام خيارين إما استمرار المفاوضات أو وقفها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت "العربية" عنه.