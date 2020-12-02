الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط في بيروت





وصل الى بيروت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جيمس كليفيرلي على رأس وفد يمثّل مجموعة من المؤسسات البريطانية.



ونشر السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ في الإطار تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "يسرني الترحيب بجيمس كليفيرلي في زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان. هذا وقت حاسم بالنسبة لبلد يواجه تحديات كبيرة وسوف نجري مناقشات صريحة. من المهم أن نرى الدعم البريطاني الحيوي لشعب لبنان والأكثر ضعفاً، بما في ذلك اللاجئين. أمامنا برنامج طويل".