لبنان

لهذا السبب تواصلت السفارة السورية مع "حزب الله"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-12-2020 | 10:44
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علم "لبنان ٢٤" أن السفارة السورية في لبنان تواصلت مع "حزب الله" بعد زيارة التعزية التي قام بها الى بشري.

واشارت المصادر الى أن السفارة حاولت الاستفسار عن موقف "حزب الله" خصوصاً ان احد اطراف الاشكال كان من النازحين السوريين.
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