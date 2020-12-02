لهذا السبب تواصلت السفارة السورية مع "حزب الله"!





علم "لبنان ٢٤" أن السفارة السورية في لبنان تواصلت مع "حزب الله" بعد زيارة التعزية التي قام بها الى بشري.



واشارت المصادر الى أن السفارة حاولت الاستفسار عن موقف "حزب الله" خصوصاً ان احد اطراف الاشكال كان من النازحين السوريين.