تمارين تدريبية للجيش وتفجير ذخائر

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخه ما بين الساعة 10.30 والساعة 16.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في البلدان الجنوبية التالية: يارون، رميش، طيرحرفا، عمرا ورميش.صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 15،12،3،2/ 12/ 2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 1 / 12/ 2020 ولغاية 31 /12 /2020، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب ـــ تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة.صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 3،2 و4 /12 /2020 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – المنشآت في صور، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 4،3،2،1/ 12/ 2020 ما بين الساعة 8.30 والساعة 14.30، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة سقي أبو علي ـــ طرابلس، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية.صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 30/ 11/ 2020 ولغاية 11/ 12/ 2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 22.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 16 /11 /2020 ولغاية 23 /12 /2020 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـــ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستعمال متفجرات.