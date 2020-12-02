لبنان

اقفال مدرستين في صور.. واقفال بلدة جزئيا مع ارتفاع اصابات "كورونا"

Lebanon 24
02-12-2020 | 11:01
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صدر عن بلدية "شحور" البيان التالي:

نظرًا الى تزايد عدد الإصابات بكورونا بين صفوف أهلنا حتى ناهز العشرين إصابة خلال ال٤٨ ساعة الماضية ،والتي تزامن مع إعادة فتح المدارس،ولكي نتجنب ما هو أسوأ على صعيد صحة طلابنا والكادر التعليمي والإداري،تم التدوال سريعًا في خلية الأزمة بهذا الأمر،وبعد التشاور مع القائمقام والأجهزة التربوية المعنية، تم أخذ القرار بإقفال المتوسطة والثانوية في شحور حتى صباح يوم الإثنين المقبل تحسبًا وبشكل مؤقت بإنتظار ما ستؤول اليه الأمور حتى يبنى على الشيء مقتضاه.وقد باشرت الخلية منذ الأمس بإعداد لوائح للمخالطين، والجدير ذكره أنه تبين أن عددًا لابأس به من المخالطين هم ممن يرتادون الثانوية والمتوسطة.
كما أنه تم أخذ قرار بما يشبه الإقفال الجزئي للبلدة حيث تضمن إقفال الملعب و كافة المقاهي وكل المحال ما عدا الملاحم وبيع الفروج والمحلات التي تبيع المواد الغذائية وكذلك تقرر منع التجمعات و التشدد في الإجراءات الوقائية المتعارف عليها عادة في مثل هذه الظروف.

كما قررت وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع بلدية شحور، استكمال التعلم عن بعد دون حضور التلامذة في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في بلدة شحور - صور، وذلك حتى مساء الأحد الواقع فيه ٦ كانون الأول ٢٠٢٠. وينظم مديرو المؤسسات التربوية حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية إلى المؤسسات التربوية إذا تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد من منازلهم مع اتخاذ الإجراءات الصحية.
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