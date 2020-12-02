لبنان

فهمي زار المديرية العامة لقوى الأمن: سنقضي على كل من يحاول العبث بأمن لبنان

Lebanon 24
02-12-2020 | 11:03
A-
A+
Doc-P-771224-637425040255101575.jpg
Doc-P-771224-637425040255101575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

زار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وقال في كلمة لعناصر الأمن: "جئت لأهنئكم على ما قمتم وتقومون به خلال تنفيذ مهامكم من أجل المحافظة على أمن مجتمعكم.

 

انتم من تتابعون مهمات أجيال سبقتكم في هذه المؤسسة، مئة وستون عامًا من العمل الدؤوب والانجازات والتضحيات. انتم من وقفتم بوجه كل من حاول الاعتداء على أمن لبنان ، وأنتم من نجحتم في عملكم الامني وكشفتم من خطط لتفتيت لبنان.

 

وأضاف: انتم من اقسمتم، انتم الانضباط والوفاء، انتم النخوة والاخلاق، انتم التضحية والشهامة. ضعوا القانون نصب أعينكم، وابقوا دائماً الى جانب الحق والى جانب المواطن. ابقوا لائقين كما انتم، وحازمين خلال تنفيذ مهامكم. حافظوا على هيبتكم، لأنها تحمي هيبة الدولة.

 

وتابع: "كونوا يداً واحدة، وفي تماسككم سنقضي على كل من يحاول العبث بأمن لبنان.

 

من يعمل يخطئ، فلنستفد من أخطائنا من اجل مصلحة مؤسستنا ومصلحة بلدنا".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2020-12-02
12:35 | 2020-12-02
12:30 | 2020-12-02
12:29 | 2020-12-02
12:25 | 2020-12-02
12:25 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website