جريحان في حادث سير على كورنيش صيدا

جرح شخصان في حادث سير مروع على الكورنيش البحري لمدينة صيدا بين سيارتين من نوع مرسيدس، وسيارة اجرة من نوع نيسان.وحضر على الفور عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وعناصر الصليب الاحمر، وعملوا على نقل الجريحين (ح م.) من مواليد 1992 و (ع. ج.) من مواليد 1986 الى مستشفى الراعي .كما حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.