بدء جلسة اللجان النيابية.. والنقاش حول الدعم والاحتياطي

بدأت في هذه الأثناء، جلسة اللجان النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وستناقش الجلسة ملف الدعم والاحتياطي الالزامي، وذلك في حضور عدد من الوزراء وممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف.