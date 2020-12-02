محافظ النبطية تفقد سرايا بنت جبيل وجال على الإدارات فيها

جال محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه على السرايا في بنت جبيل والتقى قائمقام بنت جبيل شربل العلم، وتفقد الإدارات الرسمية مثنيا على جهودهم وعملهم ، كما تفقد أمانة السجل العقاري في بنت جبيل والتي كان افتتحها وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني منذ أسبوع .

وشدد فقيه على الموظفين " ضرورة التزام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وتعاميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، لجهة وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ "، مشيدا ب"مثابرتهم وعملهم وجهودهم وحسن سير العمل ".

وتابع المحافظ فقيه قضية انقطاع المياه عن بلدة كفرجوز منذ أسبوع باتصال اجراه مع رئيس مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في النبطية حسن كامل ترحين، مطلعا منه على الأسباب التي أدت لانقطاع مياه الشفة وعن موعد انتهاء المؤسسة من اصلاع العطل في بئر النجدة لتعود المياه الى البلدة، فوعده خيرا، مشيرا الى ان المؤسسة "باشرت اصلاح العطل في البئر والناجم عن برق أصاب دفاش البئر وأحرقه".