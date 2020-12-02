معوض عرض مع كوبيش الأوضاع في لبنان

التقى رئيس "حركة الإستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض في دارته في بعبدا المنّسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش يرافقه مسؤول الشؤون السياسية لارس دي غير.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع السياسية العامة وطرق تخفيف وطأة الأزمة الإقتصادية على اللبنانيين، بالإضافة الى سبل تعزيز التعاون بين "مؤسسة رينه معوض" ومؤسسات الامم المتحدة.