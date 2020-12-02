مصلحة الليطاني واصلت تنظيف مجرى النهر قبالة بلدة يحمر الشقيف

واصلت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع بلدية يحمر الشقيف، تنظيف مجرى الليطاني قبالة بلدة يحمر الشقيف. ولليوم الثاني على التوالي وبتوجيه من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية، تولت جرافات إزالة الصخور والاتربة والعوائق من مجرى النهر وتنظيفه من كل الرواسب، بمواكبة رئيس بلدية يحمر الشقيف حسين بركات وحضوره ونائبه فؤاد قرة علي ومختاري البلدة رفيق زهور وسمير قاسم وعدد من فاعليات البلدة مع المحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم الاكتظاظ والتجمع.ونوه قرة علي بـ"دور المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ورئيسها علوية وفرقها الفنية والهندسية بتنظيف مجرى الليطاني قبالة بلدة يحمر مع ما يتركه ذلك من أثر طيب في البلدة التي كانت في مجدها الغابر تعيش على المزروعات في محيط النهر وتأمل ان يعود هذا المجد مجددا لتنمية الزراعة والسياحة".