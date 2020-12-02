لبنان

الطقس يتحول من مستقر الى ماطر في هذا اليوم..

Lebanon 24
02-12-2020 | 12:02
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من الظهر بخاصة في الداخل وعلى الجبال.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يستقر تدريجيا مساء غد، ثم يتحول الى ماطر أحيانا اعتبارا من يوم السبت.
- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجبلية والداخلية.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من الظهر خاصة في الداخل وعلى الجبال.
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات أحيانا بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و65 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,25
- ساعة غروب الشمس: 16,25
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