خلية الازمة في قضاء زغرتا: 14 حالة ايجابية

أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل 14 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:



زغرتا: 3

مجدليا: 5

كفرياشيت: 2

مرياطة: 1

علما: 1

بسبعل: 1

الفوار: 1



وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، "وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".



وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".