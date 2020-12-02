بلدية جديدة مرجعيون: تسجيل إصابة بكورونا

أعلنت بلدية جديدة مرجعيون، في بيان، "تسجيل إصابة بكورونا، ودعت المخالطين الى "التزام الحجر لمدة 14 يوما، وابلاغ البلدية على الفور عند الشعور بأي من اعراض الفيروس.

