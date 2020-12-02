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لبنان
بلدية جديدة مرجعيون: تسجيل إصابة بكورونا
Lebanon 24
02-12-2020
|
12:23
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أعلنت بلدية جديدة مرجعيون، في بيان، "تسجيل إصابة بكورونا،
ودعت المخالطين الى "التزام الحجر لمدة 14 يوما، وابلاغ البلدية على الفور عند الشعور بأي من اعراض الفيروس.
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