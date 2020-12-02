لبنان

بلدية جديدة مرجعيون: تسجيل إصابة بكورونا

Lebanon 24
02-12-2020 | 12:23
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 أعلنت بلدية جديدة مرجعيون، في بيان، "تسجيل إصابة بكورونا، ودعت المخالطين الى "التزام الحجر لمدة 14 يوما، وابلاغ البلدية على الفور عند الشعور بأي من اعراض الفيروس.
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