جلسة مرافعة بملف الطفلة ايللا طنوس في 13 كانون الثاني

عقدت غرفة الإستئناف الجزائية في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار جلسة لمتابعة النظر في قضية الطفلة إيللا طنوس التي كانت قد خسرت أطرافها الأربعة نتيجة خطأ طبي.

وبعد استماع القاضي البيطار الى الطرفين، أرجأ الجلسة الى 13 كانون الثاني المقبل للمرافعة.