عن ترسيم الحدود البحرية.. هذا ما أبلغه عون للوسيط الأميركي

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية، لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب وسيمكن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط.

وقال: "إن الصعوبات التي برزت في الجولة الاخيرة للتفاوض، يمكن تذليلها من خلال بحث معمق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية".

وأشار إلى أن "الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها"، لافتا إلى "ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من اجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى".

وكان السفير ديروشيه عرض خلال اللقاء المراحل التي قطعتها عملية التفاوض والدور الاميركي فيها، متمنيا استمرارها لما فيه مصلحة الجميع.

حضر اللقاء من الجانب الأميركي السفيرة الاميركية دوروثي شيا والمستشار السياسي أودري كيرانين، ومن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشاران العميد بولس مطر وأسامة خشاب.