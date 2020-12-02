جريحان بإشكال فردي في عين الحلوة

أصيب الفلسطيني خ.ع.د. الملقب بـ"الخميني" وآخر من آل ج. بجروح، اثر اشكال فردي نتيجة خلاف سابق بينهما، في شارع القدس داخل مخيم عين الحلوة تطور الى تبادل اطلاق نار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقد نقل الجريحان الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم للمعالجة، وقد استدعت حالة احدهما الى نقله الى مستشفى الهمشري خارج المخيم لمتابعة علاجه.