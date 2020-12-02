لبنان

جريحان بإشكال فردي في عين الحلوة

Lebanon 24
02-12-2020 | 12:29
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أصيب الفلسطيني خ.ع.د. الملقب بـ"الخميني" وآخر من آل ج. بجروح، اثر اشكال فردي نتيجة خلاف سابق بينهما، في شارع القدس داخل مخيم عين الحلوة تطور الى تبادل اطلاق نار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
 
وقد نقل الجريحان الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم للمعالجة، وقد استدعت حالة احدهما الى نقله الى مستشفى الهمشري خارج المخيم لمتابعة علاجه.
 
من جهته، أكد قائد القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة عبد الهادي الأسدي، في بيان، "أن الإشكال الذي حصل اليوم في المخيم فردي ووقع نتيجة خلافات سابقة".

وقال: "نعمل على تطويق ومعالجة الاشكال الذي أدى إلى سقوط جريحين نقلا إلى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم للمعالجة".

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