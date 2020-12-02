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لبنان
حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 28 و29 و30 الفائت
Lebanon 24
02-12-2020
|
12:49
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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 27/11/2020 و28/11/2020 و30/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود تسع وعشرين (29) حالة إيجابية.
وجاء استكمال نتائج 27/11/2020 كالتالي:
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
وجاء استكمال نتائج 28/11/2020 كالتالي:
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 30/11/2020 كالتالي:
" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (خمس حالات إيجابية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)".
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