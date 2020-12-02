حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 28 و29 و30 الفائت

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 27/11/2020 و28/11/2020 و30/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود تسع وعشرين (29) حالة إيجابية.





وجاء استكمال نتائج 27/11/2020 كالتالي:





" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

" رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)





وجاء استكمال نتائج 28/11/2020 كالتالي:





" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)







وجاءت نتائج 30/11/2020 كالتالي:





" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

" رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (خمس حالات إيجابية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)".

