المطارنة الموارنة: لحكومة اختصاصيين تباشر بمهمة الانقاذ

دعا المطارنة الموارنة، في اجتماعهم الشهري الى "حكومة اختصاصيين تباشر بمهمة انقاذ لبنان ومنع التدهور"، وأعلنوا "اننا ننتظر اقرار القوانين المناسبة من اجل تعافي مؤسسات الدولة كافة من الفساد".



وأكد المطارنة ان "لا مستقبل لدولة من دون شبابها الذين هم اساس اي تقدم نحو المستقبل"، وناشدوا الجميع التقيد بالتدابير الوقائية من كورونا.