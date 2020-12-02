اصابة جديدة في كوسبا

أعلنت بلدية كوسبا في بيان ،"تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد ابناء البلدة، حيث أجرى فحص الـ pcr واتت النتيجة ايجابية"، مؤكدة انه " يلتزم الحجر المنزلي".





وطلبت من "جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي"، متمنية على الأهالي التزام وضع الكمامة وإجراءات الوقاية.



