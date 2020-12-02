لبنان

دريان هنأ الامارات بعيدها الوطني وبحث مع مطرجي في الاوضاع العامة

Lebanon 24
02-12-2020 | 14:32
A-
A+
Doc-P-771288-637425167295506636.jpg
Doc-P-771288-637425167295506636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت صائب مطرجي، وجرى البحث في الأوضاع العامة.

واكد مطرجي اثراللقاء ان "العقبات والعراقيل التي تواجه الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة غير مقبولة"، مشيرا الى ان "البعض يرغب في ان تبقى الساحة اللبنانية تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا ومعيشيا صعبا لأهداف أصبحت معلومة للقاصي والداني".

وتسلم دريان من الدكتور محمد مصطفى منصور كتابه بعنوان "التوراة الحجازية تاريخ الجزيرة المكنوز" في حضور الدكتور محمد بدر.

تهنئة
وتقدم مفتي الجمهورية بالتهنئة الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهده الشيخ محمد بن زايد، والحكومة والشعب الشقيق بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، متمنيا لها "مزيدا من التقدم والنمو والتطور والازدهار بقيادتها الحكيمة التي تسير على خطى ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:25 | 2020-12-02
21:19 | 2020-12-02
21:03 | 2020-12-02
21:00 | 2020-12-02
20:50 | 2020-12-02
20:49 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website