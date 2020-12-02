دريان هنأ الامارات بعيدها الوطني وبحث مع مطرجي في الاوضاع العامة

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت صائب مطرجي، وجرى البحث في الأوضاع العامة.

واكد مطرجي اثراللقاء ان "العقبات والعراقيل التي تواجه الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة غير مقبولة"، مشيرا الى ان "البعض يرغب في ان تبقى الساحة اللبنانية تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا ومعيشيا صعبا لأهداف أصبحت معلومة للقاصي والداني".

وتسلم دريان من الدكتور محمد مصطفى منصور كتابه بعنوان "التوراة الحجازية تاريخ الجزيرة المكنوز" في حضور الدكتور محمد بدر.

تهنئة

وتقدم مفتي الجمهورية بالتهنئة الى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهده الشيخ محمد بن زايد، والحكومة والشعب الشقيق بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، متمنيا لها "مزيدا من التقدم والنمو والتطور والازدهار بقيادتها الحكيمة التي تسير على خطى ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".