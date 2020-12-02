خلية الأزمة في بخعون الضنية: 5 إصابات بالفيروس

أعلنت خلية الأزمة في بلدية بخعون ـ الضنية، في بيان، "تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية pcr التي أجريت لهم، وجاءت نتائجها إيجابية.

وطلبت الخلية من "المصابين والمخالطين حجر أنفسهم لمدة 14 يوما، والتزام بكل التدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومنعا لتفشي الفيروس".