عويدات يُطلع مجلس القضاء الأعلى على إفادة الوزير فهمي غدا

باشر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراسة ما أدلى به أمامه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اليوم في حديث تلفزيوني، والذي اعتبر فيه أن " 95% من القضاة فاسدين"، وذلك تمهيداً لإطلاع مجلس القضاء الأعلى عليها خلال اجتماعه الأسبوعي يوم غد الخميس.