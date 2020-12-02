ضبط 31 كيلو من الكوكايين مع احد الوافدين من البرازيل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مطار رفيق الحريري الدولي ان دائرة الجمارك في المطار ضبطت 31 كيلو من مادة الكوكايين مخبأة داخل حقيبة مع احد المسافرين القادمين من البرازيل على متن الخطوط الجوية الاثيوبية.



وبوشرت التحقيقات في المطار لمعرفة تفاصيل هذه العملية.