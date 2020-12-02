العثور على عقيد متقاعد جثة داخل منزله في قرطبا!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل انه تم العثور على العقيد المتقاعد في الجمارك (م. أ.ر) جثة داخل منزله في قرطبا، مصابا بضربات على رأسه من آلة حادة وحضرت الى المكان الادلة الحنائية وباشرت تحقيقاتها.